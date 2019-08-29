باشاغا يبحث مع وزير الدفاع التركي التعاون العسكري

وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 28 أغسطس 2019، (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، آفاق التعاون بين البلدين، والتعاون العسكري.

جاءت تلك المباحثات خلال زيارة باشاغا للعاصمة التركية، أنقرة، أمس الأربعاء، والتي تضمنت أيضًا مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، حسب بيان «داخلية الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وعقد "باشاغا" لقاءات مكثفة بأطراف دولية خلال الفترة الماضية، إذ اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، مع سفير إيطاليا في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، لبحث التعاون في عدة ملفات، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وخلال اللقاء، أكد باشاغا، إن «الضربات التي يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي كانت موجهة إلى أهداف مدنية»، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال، كما اتهم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ«خرق الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية التي تطالب بوقف هذه الخروقات»، حسب بيان «داخلية الوفاق».