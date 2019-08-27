باشاغا: قصف مطار معيتيقة موجه إلى أهداف مدنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 01:31 مساء
لقاء وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، مع سفير إيطاليا لدى دولة ليبيا جوزيبي بوتشينو، 27 أغسطس 2019، (داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن «الضربات التي يتعرض لها مطار معيتيقة الدولي كانت موجهة إلى أهداف مدنية»، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال. 

واتهم باشاغا، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بـ«خرق الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة، ضاربا بعرض الحائط النداءات الدولية التي تطالب بوقف هذه الخروقات»، حسب بيان «داخلية الوفاق»، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع باشاغا مع سفير إيطاليا لدى دولة ليبيا جوزيبي بوتشينو، الذي تطرق إلى مسألة بقاء السفارة الإيطالية بطرابلس، قائلا: «نحن باقون في العاصمة طرابلس رغم كل الظروف، وسنتعاون مع حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية والمدعومة دوليا». وناقش الطرفان مسألة المهاجرين غير الشرعيين، إذ أشار بوتشينو إلى استمرار إيطاليا في مساعدة ليبيا في هذا الملف.

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