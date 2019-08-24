انطلاق أعمال رصف طريق «بوهديمة - الهواري» ببنغازي

باشرت بلدية بنغازي أعمال مشروع رصف الشارع الرابط بين حي بوهديمة وطريق الهواري بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن «المشروع يهدف إلى التخفيف من الإزدحام على الطريق الواصل إلى مُجمع الكُليات الطبية لجامعة بنغازي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «أعمال الصيانة تشمل التصدعات والتشققات بالطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة بنغازي تحت إشراف مكتب مشروعات البلدية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن أعمال الصيانة سوف «تساهم في حل المختنقات المرورية بالمنطقة»، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة «تنفذها شركة الركيزة الجديدة للمقاولات وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».