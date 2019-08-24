انطلاق أعمال رصف طريق «بوهديمة - الهواري» ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 24 أغسطس 2019, 12:23 صباحا

باشرت بلدية بنغازي أعمال مشروع رصف الشارع الرابط بين حي بوهديمة وطريق الهواري بمدينة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي إن «المشروع يهدف إلى التخفيف من الإزدحام على الطريق الواصل إلى مُجمع الكُليات الطبية لجامعة بنغازي».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن «أعمال الصيانة تشمل التصدعات والتشققات بالطرق والشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة بنغازي تحت إشراف مكتب مشروعات البلدية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن أعمال الصيانة سوف «تساهم في حل المختنقات المرورية بالمنطقة»، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة «تنفذها شركة الركيزة الجديدة للمقاولات وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
من ضابط مغمور إلى رأس الدولة.. محطات في حياة البرهان حاكم السودان الجديد
عربى
«تعليم الوفاق» تطمئن طلاب الثانوية بعد أخطاء امتحان الفيزياء
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
كاركاتير خيري - أولوية الطيران!
كاريكاتير
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

روسيا تحظر هذه السيارات