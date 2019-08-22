وكيل «تعليم الوفاق» يتفقد اللجنة الفرعية للامتحانات في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 09:40 صباحا
إحدى لجان امتحانات الشهادة الثانوية، (بوابة الوسط: أرشيفية)

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز بحكومة الوفاق، محمد أبو بكر، اللجنة الفرعية للامتحانات النهائية بمنطقة تاجوراء؛ لمتابعة سير الامتحانات لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

واطلع أبو بكر،على سير العملية، وحضور الملاحظين والمراقبين والإداريين، وأوضاع الطلاب النازحين، كما استمع لملاحظات الطلاب، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وشملت الجولة زيارة قاعات لجان الامتحانات في كل من مدرستي 24 ديسمبر والقلعة، إضافة لكلية الشريعة، وقد شدد أبو بكر على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور إلى قاعات الامتحانات، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب؛ حتى يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم.

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