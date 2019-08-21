المسماري يتهم نائبًا بقيادة «عصابات إجرامية» في مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 08:42 مساء
الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري يتحدث في مؤتمر صحفي ببنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري عضو مجلس النواب عن مرزق محمد آدم لينو «بقيادة العصابات الإجرامية» في المنطقة «بروح انفصالية عرقية والتحالف مع» رئيس المجلس الرئاسي فائز «السراج بتشكيل قوة الدفاع عن الجنوب».

كما اتهم المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، هذه القوة بإدارة «تجارة الهجرة غير الشرعية وتجارة الممنوعات عبر الصحراء وتسيطر على مناجم الذهب في الجنوب الليبي وقد «تحصلت على أموال طائلة للتصدي للقوات التابعة للقيادة العامة في تقدمها نحو طرابلس».

وأشار المسماري إلى أن مدينة مرزق «اليوم خالية تماما من الأهالي بعد تهجيرهم نحو تراغن وسبها ووادي عتبة آلاف العائلات تم ترحيلها بعد ذلك قاموا بسرقة كافة المنازل والمحال والأماكن العامة والخاصة وقاموا بحرق منازل المواطنين وإلى الآن النار تشتعل بعض المنازل في المدينة».

وأكد المسماري أن الطيران الحربي التابع للقيادة العامة نفذ «غارة جوية على بوابة شرق المدينة كما استهدف مجموعات في حي 17»، منوها إلى أن «العمليات الجوية لا زالت مستمرة وغرفة العمليات والقوات جاهزة الآن لتنفيذ الأوامر حسب الموقف الخاص في مرزق».

وبالنسبة لعمليات منطقة طرابلس، أشاد المسماري بالقوات التابعة للقيادة العامة، مؤكدا جاهزيتهم المستمرة «لتنفيذ أوامر القتال وخطط العمليات بكل حرفية وتقنية» مشيرا إلى «الرصد الإلكتروني للعدو وللمجموعات الإرهابية ومنعهم من تنفيذها على الأرض» وفق قوله.

وأضاف أن القوات التابعة للقيادة العامة تمكنت اليوم «من استدراج المجموعات الإرهابية وإخراجهم من منطقة العزيزية للقتل والتدمير والتعامل معهم من قبل القوات الجوية التي استطاعت تدمير أكثر من 10 آليات مسلحة وبعد ذلك قامت المجموعات وتشكيلات من القوات البرية بمطاردة المجموعات المهاجمة نحو بلدة العزيزية».

ورفض المسماري الكشف عن مزيد من المعلومات بشأن العمليات في منطقة طرابلس قائلا: «لا أستطيع تقديم المزيد من المعلومات حول الموقف التعبوي لأنه الآن تحت العمل ولكن أطمئن كافة المواطنين ومتابعي الشأن الليبي أن القوات المسلحة بألف خير ووضعها ممتاز جدا».

وأشار المسماري إلى مقتل «أحد أبناء مدينة ورشفانة خالد أبوعميد» مقدما تعازيه إلى أسرته، وأكد أن «القيادة العامة لديها ملفات ومنظومة كاملة لمتابعة المجرمين ومثل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم التحقيق فيها مثلما حدث في بنغازي ودرنة وجرائم سابقة».

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