عبد الجليل: التعليم التفاعلي سيحدث نقلة نوعية

وزير «تعليم الوفاق»، عثمان عبدالجليل، خلال ندوة عن المشهد التعليمي في طرابلس، 20 أغسطس 2019، (تعليم الوفاق)

قال وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، إن «التعليم التفاعلي سيحدث نقلة نوعية تعالج الحاضر المتردي، وتمحو آثار الماضي المتهالك، ليكون الطالب الليبي في مصاف الدول المتقدمة»

وتابع، في كلمة بندوة عن المشهد التعليمي في طرابلس، «وفق خطتنا الإصلاحية، كان لزامًا أن نشخص السلم التعليمي كله، وأن نحض المعلم للقيام بواجباته ليكون متميزًا نشطًا، ذا قدرة معرفية وأدائية عالية، ولقاؤنا اليوم ماهو إلا للرفع من مستوى طلابنا في الشهادة الثانوية وهم على عتبة المرحلة الجامعية»، حسب بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وطمأن عبد الجليل الطلاب بأن إجراءات الإصلاح لمصلحتهم، وللنهوض بالواقع التعليمي بالكامل لإخراج جيل مبدع ومفكر قادر على العطاء والبناء.