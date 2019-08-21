معيتيق يوجه بإشراك البلديات في متابعة تحصيل الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 09:25 صباحا
اجتماع برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي، أحمدعمر معيتيق لبحث مخصصات البلديات، 20 أغسطس 2019، (حكومة الوفاق)

قال النائب بالمجلس الرئاسي، أحمدعمر معيتيق، إنه من الضروري إشراك البلديات في متابعة تحصيل الإيرادات من كافة القطاعات الإدارية، وتشجيعها، ووضع التصورات المناسبة لعملها.

وبحث معيتيق مع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، والمكلف بتسيير عمل وزارة الحكم المحلي عبدالباري شنبارو، إجراءات المالية حيال الترتيبات المالية المعتمدة للسنة المالية 2019، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وتناول المجتمعون أيضًا إحالة مخصصات البلديات وفق الباب الثاني في الموازنة، والإجراءات المتخذة لمتابعة الإيرادات والمصروفات، كما أكد معيتيق أهمية تواصل الحكم المحلي مع البلديات، وتقديم المقترحات المتعلقة في هذا الشأن.

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