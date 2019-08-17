بعثة الأمم المتحدة: نجدد إدانتنا للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقول: «تجدد البعثة إدانتها للهجمات التي شنتها قوات الجيش الوطني الليبي على مطار زوارة، والتي تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمطار، بما في ذلك مدرج المطار»، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية.