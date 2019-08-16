«صحة الوفاق» تتفق مع الصين على تدريب الكوادر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 08:30 صباحا
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق، (الإنترنت)

بحث وزير الصحة بحكومة الوفاق، الدكتور أحمد بن عمر، مع القائم بأعمال السفير الصيني في ليبيا، وانغ تشيهين، الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين، خاصة في مجال الصحة وتقنية المعلومات. وأكد بن عمر، في بيان أمس الخميس، أهميه الدور الصيني في المشاركه في تدريب الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

من جانبه، أشار تشيهين إلى أهمية المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى العربي الصيني، الذي سيشهد توقيع خريطة الطريق للتعاون العربي الصيني في مجال الصحة، كما اتفق الطرفان على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة في مجال الصحة والصحة الإلكترونية.

يذكر أن بن عمر موجود في العاصمة الصينية بكين، للمشاركة في المنتدى العربي الصيني، المزمع عقد فعالياته اليوم وحتى الأحد المقبل.

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