تخريج دفعتين من الكلية العسكرية طرابلس و«الدفاع الجوي»

تخريج دفعتين من الكلية العسكرية طرابلس، وكلية الدفاع الجوي، 9 أغسطس 2019، (رئاسة أركان قوات الوفاق)

احتفلت الكلية العسكرية طرابلس، وكلية الدفاع الجوي الخميس، بـتخريج دفعة جديدة من طلبة، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي في 9 أغسطس 1940.

وألقى رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوفاق، الفريق الركن محمد المهدي، كلمة هنأ فيها القوات بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الجيش الليبي، وبعيد الأضحى، مشيدًا بـ «جهود آمري ومنتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي التي أدت إلى تخريج دفعتين جديدتين»، وفق بيان على صفحة رئاسة الأركان بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومنح المهدي، الأوسمة إلى العشرة الأوائل من خريجي الكليتين، و نوط الواجب من الطبقة الأولى لراية الكلية العسكرية، وقد أهداه طلبة الدفعة المتخرجة درعًا يؤرخ لذكرى تخرج الدفعة الأولى من خريجي الجامعات، وبعدها أدى الخريجون القسم القانوني.

مراسم تخريج الدفعتين

جانب من العرض العسكري

اصطفاف الطلاب خريجي الدفعتين

منح الأوسمة