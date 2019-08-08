عبد الجليل يستعرض تقرير «الأمريكية للتنمية» بشأن التعليم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 01:50 مساء
وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، خلال ورشة عمل، 21 يوليو 2019، (تعليم الوفاق)

استعرض وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، والوفد المرافق له مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التقرير النهائي لنتائج عمل الوكالة مع الوزارة.

ويخص التقرير دراسة الوضع القائم لنظام التعليم في ليبيا، حيث تم تقديم نتائج التقييم، والتوصيات اللازمة لإصلاح وتطوير نظام التعليم، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس، التقى عبد الجليل، بالسفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، وقد بحثا «منح 55 منحة دراسية لصالح الطلبة الليبيين، وإدخال اللغة الإيطالية في التعليم العالي في ليبيا، وتنظيم معرض حول التراث الثقافي في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
«البعثة الأممية» عن تصريحات «داخلية الموقتة» بشأن سرقيوة: لا تحمل تطمينات
ليبيا
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تطمح لإعادة عز «الذهب الأحمر» باستخدام التقنية المائية