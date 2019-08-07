«بلدي زليتن» يطلب مولدات كهرباء للمخابز ومحطات الوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 12:28 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب المجلس البلدي زليتن، بتوفير مولدات كهرباء لعدد من منشآت المدينة ومنها «المخابز، ومحطات توزيع الوقود، والمصحات، ونشاط تعبئة وإنتاج مياه الشرب».

وأشار في خطاب إلى مراقب الاقتصاد والصناعة، إلى معاناة البلدية بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن البلدية لفترات طويلة، ما يترتب عنه توقف الأنشطة الاقتصادية، خاصة ذات الصلة بالخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفق بيان على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وفي 29 يوليو الماضي، بدأت إدارة متابعة مشروعات توزيع الكهرباء زليتن استكمال المرحلة الثانية من مشروع ربط محطتي الكهرباء والإشارة الضوئية في وسط المدينة، ما يسهم في دعم قدرات الشبكة في المدينة، حسب الشركة العامة للكهرباء.

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