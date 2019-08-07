سيالة يطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في «قصف مرزق»

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بـ«اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في واقعة قصف قوات القيادة العامة حي القلعة في مدينة مرزق، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين الأبرياء وعدد من الجرحى».

وقتل 42 شخصا وجرح أكثر من 60 مدنيا في مرزق، مساء الأحد الماضي، جراء ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميا بوسط المدينة، حسب تصريحات مسؤول في حكومة الوفاق لوكالة الأنباء الفرنسية.

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واتهم سيالة في رسالته إلى بنسودا، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بـ«الانقلاب على السلطة الشرعية للاستيلاء على الحكم، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي»، حسب ما جاء على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بـ«خارجية الوفاق»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناشد بنسودا بذل الجهود السامية للمطالبة بمعاقبة ومحاسبة مرتكبي «جريمة قصف حي القلعة أمام القضاء الدولي العادل، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».