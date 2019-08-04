وصول 40 مليون دينار سيولة مالية إلى مصارف بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 04:01 مساء
وصول 40 مليون دينار سيولة نقدية إلى بني وليد استعدادا لتوزيعها على المصارف, 4 أغسطس 2019 (بلدية بني وليد)

أعلنت بلدية بني وليد، وصول سيولة نقدية إلى المصارف بالمدينة تقدر قيمتها بـ40 مليون دينار قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس.

«المصرف المركزي» يضخ 134 مليون دينار سيولة نقدية بمصارف الجبل الغربي

ولفتت البلدية في بيان اليوم، إلى أنه سيتم الشروع في توزيع السيولة حسب آلية تم وضعها من قبل لجنة المتابعة التي شُكلت من قبل المجلس البلدي بني وليد.

«المصرف المركزي» يضخ 138 مليون دينار سيولة نقدية بطرابلس

وفي وقت سابق أمس، أعلن المصرف المركزي، توزيع 138 مليون دينار سيولة نقدية على فروع خمسة مصارف في العاصمة طرابلس خلال شهر أغسطس، كما كشف توزيع 134 مليون دينار سيولة نقدية على فروع 4 مصارف بالجبل الغربي خلال الشهر نفسه.

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