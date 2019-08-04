النهر الصناعي يعلن موعد عودة المياه إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أغسطس 2019, 08:23 صباحا
أحد مواقع منظمة النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأحد، بدء ضخ المياه إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها بشكل تدريجي مساء غد الإثنين.

وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز، في بيان صحفي، أن هذا التدفق جاء «بعد عودة التيار الكهربائي إلى حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة».

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وتوقفت جميع آبار ومحطات الضخ بمنطقة حقول الآبار بالمنظومة يوم الجمعة، نتيجة انقطاع الكهرباء بشكل عام، «مما ترتب عليه انخفاض في المياه»، وفق جهاز النهار الصناعي.

وبدأ التيار الكهربائي يعود تدريجيا إلى المنطقتين الجنوبية والغربية بعد حدوث إظلام تام بهما، فيما واصلت الكوادر الفنية كافة بالمنظومة العمل على إعادة ضخ المياه بعد إعادة التيار الكهربائي.

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