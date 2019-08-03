بعد عودة الكهرباء.. «النهر الصناعي»: نعمل على إعادة ضخ المياه في طرابلس والمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أغسطس 2019, 03:57 مساء
النهر الصناعي في ليبيا (الإنترنت- أرشيفية).

قال جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة، إنه يعمل على إعادة تشغيل الآبار وضخ المياه بعد عودة التيار الكهربائي لمنظومة الجهاز اليوم السبت.

وذكر الجهاز، أن «حقول آبار مياه المنظومة توقفت عن العمل أمس الجمعة الأمر الذي ترتب عليه انقطاع المياه اليوم عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية».

وأضاف الجهاز أن «كافة الكوادر الفنية تبذل قصارى جهدها بحقول الآبار لإعادة ضخ المياه بعد إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية النهر (1) وجاري العمل على شحن محطة الكهرباء النهر (2) وباقي المحطات الفرعية ليتم من بعد ذلك إعادة تشغيل الآبار وبدء أعمال ضخ المياه وتعبئة خطوط نقل المياه». 

«النهر الصناعي» يعلن إيقاف آبار ومحطات الضخ بمنظومة الحساونة بسبب انقطاع الكهرباء

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، تغذية منظومة جهاز النهر الصناعي بالتيار الكهربائي.

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