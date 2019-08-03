عودة الكهرباء لمحطات مصراتة والخمس وجنوب طرابلس والخليج سرت

مسؤولو شركة الكهرباء خلال متابعة إعادة التيار. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، تغذية محطات مصراتة والخمس وجنوب طرابلس والخليج البخارية سرت، بعد يوم من انقطاع التيار بشكل مفاجئ.



وذكرت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه «جرى تغذية محطتي مصراتة والخمس بالتيار الكهربائي من الشبكة الشرقية وتشغيل الوحدة الغازية الأولى والبخارية الأولى في محطة مصراتة المزدوجة والثانية والثالثة والرابعة في محطة الخمس الغازية والثالثة والرابعة في محطة الخمس البخارية».



وأضافت الشركة أنه «جرى توصيل دائرة الرويس تطاوين جهد 220 ك.ف لإعادة تغذية محطة توليد الرويس باتفاق مسبق مع التحكم القومي التونسي».

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وتابعت أنه جرى «تشغيل الوحدات الإنتاجية الثانية والثالثة والخامسة والسادسة بالمحطة، كما تم تغذية محطة جنوب طرابلس وتشغيل الوحدتين الأولى والرابعة وتشغيل وحدة توليد محطة الخليج البخارية، وجارٍ العمل على تشغيل باقي الوحدات بها».



وتعرضت المنطقتان الغربية والجنوبية لحالة إظلام تام أمس الجمعة جراء انقطاع التيار الكهربائي.



وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

مسؤولو شركة الكهرباء خلال متابعة إعادة التيار. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)

مسؤولو شركة الكهرباء خلال متابعة إعادة التيار. (شركة الكهرباء عبر فيسبوك)