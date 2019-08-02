إظلام تام بالمنطقتين الغربية والجنوبية جراء انقطاع الكهرباء

تشهد المنطقتين الغربية والجنوبية في هذه الأثناء من اليوم الجمعة حالة إظلام تام جراء انقطاع التيار الكهربائي.
وأرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب حدوث الإظلام التام إلى «خروج مفاجئ لبعض وحدات التوليد»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».
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