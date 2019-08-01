لجنة الفئات الخاصة تتعهد بتهيئة الظروف المناسبة لطلاب الشهادة الثانوية داخل لجان الامتحانات

اجتماع لجنة الفئات الخاصة لبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية. (وزارة التعليم)

أكدت رئيسة لجنة الفئات الخاصة التي شكلتها وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، سالمة كرطال، أن اللجنة تتعهد بتهيئة الظروف المناسبة لطلاب الشهادة الثانوية من الفئات الخاصة داخل اللجان لتمكينهم من أداء الامتحانات، بحسب ما نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعقدت لجنة الفئات الخاصة، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر وزارة التعليم في العاصمة طرابلس خصص لحصر الطلبة ومتابعة أوضاعهم بهدف تهيئة الظروف الملائمة التي تضمن أداءهم الامتحانات بكل سهولة ويسر.

وقالت وزارة التعليم إن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الإحصائيات الواردة بشأن الفئات الخاصة من قبل مراقبات التعليم بالبلديات المصنفة حسب (الاسم والمدرسة) ونوع الإعاقة والخدمات المراد توفيرها لكل طالب منهم، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه وما اتفق عليه خلال الاجتماعات السابقة.

وأكدت رئيسة لجنة الفئات الخاصة، سالمة كرطال، أن اللجنة تواصل أعمالها لتوفير كافة الاحتياجات والتيسيرات اللازمة لطلبة الفئات في قاعات الامتحان لتمكينهم من أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف، وفق صفحة الوزارة.

وأضافت كرطال أن اللجنة عملت على تصنيف الطلبة إلى ست فئات: «ذوي الإعاقة البصرية، السمعية، الذهنية، الحركية، صعوبات التعلم، الأمراض المزمنة»، منوهة إلى أن اللجنة تحرص على توفير كافة سبل التواصل مع الطلاب من خلال التعاون مع اللجنة الإعلامية بالوزارة والاتفاق معها على استخدام وسائل الإعلام المتاحة كحلقة وصل بين اللجنة وبين طلبة الفئات الخاصة.