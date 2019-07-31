اختتام فعاليات الملتقى العلمي الأول لأطباء سرت في الداخل والخارج

الملتقى الأول لأطباء سرت في الداخل والخارج. (مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت)

اُختُتمت اليوم الأربعاء، بقاعة مستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، فعاليات «الملتقى العلمي الأول لأطباء مدينة سرت في الداخل والخارج» الذي نظمته إدارة المستشفى بالتعاون مع جامعة سرت وقطاع الصحة وإدارة الخدمات الصحية والمجلس البلدي تحت شعار «معًا من أجل مدينة سرت» واستمر على مدى يومين.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، عميد كلية الطب بجامعة سرت، الدكتور فتحي الكاسح لـ«بوابة الوسط»، إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 80 طبيبًا وطبيبة يعملون في داخل ليبيا وخارجها مثل سلطنة عمان وألمانيا وبريطانيا ومصر وتونس وكندا.

وأوضح الكاسح أن الملتقى يناقش عدة محاور تتعلق بالجديد في تشخيص وعلاج التهابات المسالك البولية لدى الأطفال واستخدام آخر تطبيقات الليزر في طب الأمراض الجلدية، والأخطاء الطبية الشائعة وكيفية علاجها والحالات الطارئة في جراحة الأوعية الدموية والمستجدات في حالات الطارئ لجراحة العظام والاضطرابات النفسية الشائعة عند الأطفال وأمراض النساء والباطنة.

وأشار الكاسح إلى أن الملتقى يهدف إلى التأكيد على الروابط والترابط بين الخريجين وكلية الطب بجامعة سرت، والاستفادة من خبرات وكفاءات الأطباء الاستشاريين الليبيين من أبناء المدينة في الخارج، ومتابعة الجديد في التخصصات الطبية المختلفة، ودعم المراكز التدريبية بكلية الطب البشري وجامعة سرت، والرفع من التقييم العلمي للجامعة، منوهًا إلى أنه سيجري تطوير الملتقى إلى مؤتمر علمي خلال السنوات المقبلة، واعتماد تاريخ محدد لعقده سنويًّا بمدينة سرت.

وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى عميد بلدية سرت مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت الدكتور أحمد المحجوب، والكاتب العام للجامعة الدكتور عبدالله مهلهل، ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى عميد كلية الطب الدكتور فتحي الكاسح، وعضوة المجلس البلدي المكلفة ملف الصحة هنية سالم أبوخريص، ومدير عام مستشفى «ابن سينا» الدكتور محمد محمد السريتي، ومدير قطاع الصحة الدكتور خبيقة السيوي، ورئيس المجلس الاجتماعي لقبائل سرت مفتاح مرزوق المعداني، ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى «ابن سينا» وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمرافق الصحية، وأعضاء هئية التدريس بجامعة سرت ومسؤولي القطاعات والمكاتب الخدمية والشركات ومراسلي وسائل الإعلام المختلفة.