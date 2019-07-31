بلدية بنغازي تتعاون مع كلية الصحة العامة في مجال البيئة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 10:32 صباحا
لقاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع أعضاء هيئة تدرسي كلية الصحة العامة، 31 يوليو 2019، (بلدية بنغازي)

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع أعضاء هيئة تدريس كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي الطبية، على وضع آلية عمل مشتركة تمكن الكلية من متابعة البيئة والصحة العامة في البلدية.

وستقترح الكلية من خلال تلك الآلية الحلول المناسبة للمشاكل البيئية في بنغازي، كما ستدرب العناصر البشرية العاملة في المجال، إضافة إلى الاستفادة من مختبر الكلية في إجراء الاختبارات المعملية، وفق بيان أصدرته بلدية بنغازي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتناول اللقاء التنسيق والتعاون بشأن تقديم الاستشارات العلمية وبرامج التدريب، ورفع مستوى العناصر العاملة في مجال البيئة والصحة العامة، إضافة إلى إقامة الدراسات العلمية لتحديد المشاكل والمعوقات وأسبابها واقتراح أدوات العلاج الفاعل، فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والصحة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب