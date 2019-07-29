عودة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المنطقة الجنوبية
القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 06:36 مساء
أكدت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الاثنين، أن فنيي ومهندسي الشركة تمكنوا من إرجاع التيار الكهربائي تدريجيًا إلى المنطقة الجنوبية، منوهة إلى أنه يجري العمل على إرجاع باقي الأحمال في المنطقة التي انقطع عنها التيار خلال الساعات الماضية.
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