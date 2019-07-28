سيالة والجهيناوي يبحثان التطورات في العاصمة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 10:02 صباحا
سيالة والجهيناوي خلال لقاء بالعاصمة التونسية. (وزارة الخارجية)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة بالعاصمة التونسية مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي الأوضاع والتطورات الأخيرة التي تمر بها العاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان «سبل وقف العدوان والعودة إلى المسار السياسي ودعم الحكومة التونسية لهذا المسار»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جاء ذلك خلال تقديم سيالة واجب العزاء في فقدان تونس للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية يوم الخميس.

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وشارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في تأبين الرئيس التونسي الراحل بقصر قرطاج في العاصمة التونسية، ظهر السبت. وفي كلمته أكد السراج أن الفقيد «شكل مثالا رائعا ونموذجا حضاريا رائدا لجيل القادة العظماء الذين أنجبتهم تونس على مدار العقود الماضية».

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن الحداد العام على السبسي لمدة ثلاثة أيام، «بدءا من أو من أمس الجمعة»، إذ تنكس الراية الرسمية إلى منتصف السارية بكل المقار والمراكز الرسمية للدولة الليبية.

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