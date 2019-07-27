السراج في تأبين السبسي: فقدنا رمزا سيشهد له التاريخ

صورة مثبتة لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج خلال كلمته في تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج في العاصمة التونسية، ظهر اليوم السبت.

وأكد السراج، في كلمته، أن الفقيد «شكل مثالا رائعا ونموذجا حضاريا رائدا لجيل القادة العظماء الذين أنجبتهم تونس على مدار العقود الماضية»، معقبًا: «بالإصالة عن نفسي والشعب الليبي أعزي الشعب التونسي في فقيد الأمة العربية الرئيس السبسي»، ثم أشار إلى مقولة السبسي إن تونس وليبيا «شعب واحد في بلدين».

وأوضح السراج أنه «من الصعب رثاء قامة كبرى مثل الراحل، الذي أفنى حياته في سبيل إعلاء شأن شعبه وأمته، مكملا: «(تونس) فقدت رمزا من أوفى وأصلب وأكبر وأعظم رموزها في العصر الحديث، رمزا سيشهد له التاريخ في أسفاره المعاصرة، بفضل السبق في تغيير وجهة تونس ومشهدها الثقافي والسياسي ومسارها الحضاري والإنساني، وإعادتها إلى قاطرة الحياة من جديد، وبرمجة موقعها الطبيعي وبوصلتها الحية في أحضان أمتها العربية والإسلامية».

وأضاف السراج: «ربما لا يعرف كثيرون سيرته (السبسي) وجهوده في خدمة تونس، والقضايا العربية بصفة عامة» لافتا إلى أن «بصماته الموجودة في كل مكان التي تركت آثارا عديدة على الشعب التونسي».

وأشار إلى أن زعامة السبسي التاريخية «جاءت في فترة حساسة وحرجة من عمر تونس»، منوها بأن الفقيد امتلك «رؤية استراتيجية مدهشة ثقلتها التجارب لتتشكل شخصية فريدة لديها كاريزما قوية». وختم السراج كلمته بالتأكيد على أنه «من الصعب تعويض رجل أفنى حياته لخدمة بلاده».

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أعلن الحداد العام على السبسي لمدة ثلاثة أيام، «بدءا من أمس الجمعة»، إذ تنكس الراية الرسمية إلى منتصف السارية بكل المقار والمراكز الرسمية للدولة الليبية.