«داخلية الوفاق» تعلن تشكيل لجنة تنظيم العمالة الوافدة برئاسة باشاغا والأمين

مؤتمر إعلان لجنة تنظيم العمالة الوافدة، 25 يوليو 2019، (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بسوق العمل الليبي، برئاسة وزيري الداخلية، فتحي باشاغا، والعمل، المهدي الأمين.

وأوضحت اللجنة، أنها ستتولى مراجعة وتحديد وتنظيم العمالة الوافدة، ووضع الاقتراحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تسيير العمالة الوافدة وفق احتياجات السوق الليبي، وفق بيان على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى رفع القيود على العمالة الوافدة لرعايا دولتي مصر والنيجر؛ لتغطية احتياجات السوق، وتسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة، والموجودين بطرق غير مشروعة.