معيتيق يبحث مع مسؤولي «المالية» و«الجمارك» أسباب انخفاض التحصيل الجمركي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يوليو 2019, 06:05 مساء
اجتماع ميعيتق مع مسؤولي المالية والجمارك وديوان المحاسبة. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع المفوض بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، ونائب رئيس مصلحة الجمارك، وديوان المحاسبة أسباب انخفاض معدل التحصيل الجمركي حسب المقدر لها في الترتيبات المالية لهذا العام.

يشار إلى أن إيرادات التحصيل من الجمارك لم تزد عن نسبة 40% من المقدر للنصف الأول من العام الجاري، إذ بلغ الإيراد الفعلي منها 160 مليون دينار بعجز بلغ 240 مليون دينار، فقد كان المقدر للفترة 400 مليون دينار.

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وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على معالجة العجز في الإيرادات من خلال تعديل مقترح التعريفة الجمركية من أجل الوصول للتقديرات المعتمدة، ومعالجة التأخير الحاصل في توريد الإيرادات الناجم عن تأخير تحويل الإيرادات عن طريق المصارف التجارية».

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن المجتمعين استعرضوا «الخطوات الواجب اتخاذها لآلية تطوير تحصيل الإيرادات عن طريق المراكز الجمركية في المناطق وتسريع تحصيلها وضبطها من خلال تنفيذ النظام الجمركي الإلكتروني، والاتفاق على تكليف مصلحة الجمارك إعداد مقترح بالخصوص».

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