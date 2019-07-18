البعثة الأممية تدعو إلى التحقيق في اختفاء سرقيوة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى التحقيق في «الاعتداء الذي استهدف منزل عضو مجلس النواب سهام سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها».

وأعربت البعثة عن قلقها إزاء اختفاء سرقيوة، وإصابة زوجها، منوهة إلى ما ورد بشأن اقتياد سرقيوة، عنوة من منزلها في بنغازي، مساء أمس الأربعاء، وفق بيان للبعثة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووصفت البعثة، الاختفاء القسري والاعتقال والاختطاف غير القانونيين، بسبب التعبير عن الرأي أو الانتماءات السياسية، بـ«الضربة القاصمة لسيادة القانون، والانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وحذرت البعثة أنه «لن يكون هناك تسامح» مع إخماد أصوات النساء في مواقع صنع القرار، منوهة إلى التزامها بدعم الدور الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار.