ماكرون يتلقى انتقادات أفريقية «لدوره المزدوج» في الشأن الليبي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 15 يوليو 2019, 03:27 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الإنتنرت: أرشيفية)

تلقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقادات خلال حضوره حلقة نقاش، شارك فيها 350 من المغتربين الأفارقة في باريس، بسبب ما وصفوه بـ«الدور المزدوج» لفرنسا في الشأن الليبي.

وطالب عدد من الحضور، ماكرون بـ«التوقف عن التدخل في شؤون ليبيا»، مشيرين إلى واقعة العثور على صواريخ جافلين في غريان، والتي أعلنت فرنسا ملكية جيشها لها.

ودعا أحد المتحدثين، ماكرون إلى إنهاء التدخل الفرنسي في إفريقيا بدعوى «إنه لن يقبل أن تأتي الولايات المتحدة للتدخل في فرنسا»، مضيفًا: «لقد رأينا كيف استشطت غضبًا من المسؤولين الإيطاليين لأنهم دعموا السترات الصفراء، فما الذي سيتبادر إلى ذهنك إذا جاء هؤلاء الإيطاليون إلى فرنسا كما فعلت فرنسا في إفريقيا؟ لقد فعلت ذلك في تشاد وليبيا، حتى دون الرجوع إلى برلمانيهما».

وفي سياق متصل، علقت جريدة «لوموند» الفرنسية بأن ماكرون يهدف من الجلسة تأكيد أن «الفرنسيين لم يعودوا ينظرون إلى الأفارقة على أنهم مسألة سياسة خارجية، ولا تقتصر النظرة إليهم أيضًا على القلق الأمني وتدفق المهاجرين».

وأضافت أن الحرب ضد المسلحين في منطقة الساحل، ومراقبة الحدود تعد من التوجهات الرئيسية للسياسة التي ينتهجها ماكرون في إفريقيا، مشيرة إلى أنه استدعى هذا العدد الكبير من الأفارقة الذين يعيشون في فرنسا لأنهم مصدر قوة للدبلوماسية الاقتصادية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأحد تحديات السياسة الداخلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»