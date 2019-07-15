مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على ساحلي الخمس والخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وأشارت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، إلى أن الرياح ستكون قوية أيضًا على ساحل الخليج، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.



الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- سرعة الرياح شمالية غربية تتراوح بين 5 و15 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتصل إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

- ارتفاع الموج بين 0.75 و1.75 متر، ويتجاوز المترين على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، فيما تتراوح درجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شرقية تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، فيما تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.

- ارتفاع الموج لا يتجاوز المترين، والبحر قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.