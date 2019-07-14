عودة العمل بغرفة العمليات في مستشفى «ابن سينا» بسرت بعد توفير إسطوانات الأوكسجين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 14 يوليو 2019, 08:36 مساء

أكد مصدر طبي بقسم النساء بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت، عودة العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالمستشفى واستئناف العمليات الجراحية اليوم، بعدما تم توفير عدد بسيط من أسطوانات الأوكسجين للعمليات الجراحية.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن غرفة العمليات الجراحية كانت متوقفة نهائيًّا عن إجراء العمليات بكافة تخصصاتها مند يومين نظرًا لعدم وجود الأوكسجين.

ويعانى المستشفى أيضًا نقص المستلزمات الطبية وأدوية الكلى والغسيل للأمراض المزمنة والإسعافات الأولية نظرًا لعدم إحالة وزارة الصحة تفويضات مالية بالخصوص، فضلًا عن توقف أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي منذ عام تقريبًا.

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