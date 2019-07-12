وفد هيئة الموارد المائية يُعاين مشروع محطة تحلية المياه في سرت

سرت عانت خلال الأسابيع الماضية من شح المياه. (الإنترنت)



وصل وفد فني من مسؤولي الهيئة العامة للموارد المائية، برئاسة الدكتور أحمد القلاى رئيس لجنة إدارة الشركة العامة للتحلية، لمعاينة إحدى مواقع تنفيد مشروع تنفيد محطة تحلية للمياه بسرت بطاقة إنتاجية قدرها 50 ألف متر مكعب يوميًا.

وزارت اللجنة، موقع الزعفران المقرر إنشاء المحطة به على مساحة 29هكتار، وعاينت اللجنة الموقع بحضور عميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله، ومدير مكتب التخطيط سرت المهندس عمار العباني، ومدير عام محطة الخليج البخارية حبيب أبوقرين ورئيس لجنة الأزمة بشركة كهرباء سرت فتحي قرقوم.

وطلبت اللجنة إعداد تقرير حول دراسة التربة والأرضية والبحرية بالخصوص والإسراع في تخصيص المبلغ للتنفيد في 6 أشهر.

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يذكر أن سرت عانت خلال الأسابيع الماضية من شح المياه، نتيجة ضعف التدفقات الواردة إلى المدينة من خط النهر الصناعي.