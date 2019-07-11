بدء رصف شوارع الكويفية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 01:33 مساء
بدء المرحلة الأولى من أعمال رصف شوارع الكويفية في بنغازي، 11 يوليو 2019، (بلدية بنغازي)

بدأت اليوم الخميس، أعمال المرحلة الأولى من الرصف الموقت بعدة شوارع رئيسية وفرعية بمنطقة الكويفية في مدينة بنغازي.

وتستهدف المرحلة رصف شارع نادي النجم الساحلي، ومدرسة بشائر النصر، وفق بيان نشرته صفحة بلدية بنغازي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت البلدية إلى أن مكتب المشروعات بها يشرف على تلك الأعمال، التي تأتي ضمن مهام لجنة إعادة الاستقرار بالمدينة.

وشهدت بنغازي على مدار الأسابيع الماضية، أعمالًا نشطة من أجل إعادة تأهيل الطرق بها، ضمن خطة تنفذها البلدية في هذا السياق.

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