بلدية بنغازي تواصل صيانة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة

بلدية بنغازي تقوم بصيانة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة, 10 يوليو 2019, (بلدية بنغازي)

تواصل بلدية بنغازي، أعمال صيانة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة ووضع الحواجز الإسمنتية الفاصلة للطرق والشوارع المزدوجة داخل المدينة.

وقالت البلدية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن أعمال «رصف قطعيات من شارع (2 مارس) بمنطقتي شبنة والمساكن مستمرة، ضمن أعمال صيانة الهبوطات والتصدعات والتشققات بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة بنغازي تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية وتنفيذ شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري.. ويُعد هذا المشروع من ضمن أعمال لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي».

وكان رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، افتتح طريق الهواري الرئيسي بعد صيانته وإقامة الحاجز الإسمنتي الفاصل بين مزدوج الطريقين، حيث شملت الصيانة مشروع توسعة وتطوير طريق الهواري في الاتجاهين بطول 8 كيلومترات وإزالة طبقة الرصف السابق وإعادة الرصف مع تنفيذ حواجز خرسانية مستمرة على طول الطريق والتطوير يشمل توسعة الطريق من 7 أمتار الي 9 أمتار.

وأصدر الثني تعليماته بشأن استكمال كافة مشروعات طُرق المدينة، وقام بجولة تفقدية لعدد من مشاريع صيانة ورصف الطرق في المدينة، منها مفترق شارع سوريا، مؤكداً ضرورة الضرب بيد من حديد على أي شخص يحاول عرقلة هذه المشاريع، وذلك بالضغط عليه بقوة القانون حتى يتسنى استكمال هذه المشروعات.

يذكر أن الطرق الرئيسية والفرعية في بنغازي شهدت تصدعات كثيرة الشتاء الماضي، كما هبطت بعض الطرق لدرجة كبيرة، وسقطت أخرى مما تسبب في وجود حفر كبيرة وسط الشوارع الرئيسية بالمدينة.