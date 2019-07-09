وليامز تزور مركز الشرطة النسائية في بنغازي وتلتقي المجلس التسييري للبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 08:36 مساء
وليامز تتوسط عناصر الشرطة النسائية في بنغازي. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

تواصل نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز أعمالها من مكتب البعثة في مدينة بنغازي التي وصلتها الأسبوع الماضي، حيث زارت اليوم الثلاثاء، مركز الشرطة النسائية بالمدينة والتقت رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وليامز أشادت خلال زيارتها لمركز الشرطة النسائية التابع لمديرية أمن بنغازي «بدور ضابطات وعناصر الشرطة النسائية في قطاع الأمن، ووصفت إنشاء هذا القسم بالخطوة الحيوية». كما استمعت أيضًا «إلى تفاصيل احتياجات المركز».

وأضافت البعثة أن وليامز والوفد المرافق لها التقوا كذلك رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري وعددًا من أعضاء المجلس «واستمعت لعرض عن التحديات التي تواجه البلدية في توفير الخدمات الأساسية. وأكدت ويليامز التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للسكان في بنغازي».

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