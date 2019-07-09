السوق الرسمية: صعود الدولار وتراجع الإسترليني واليورو مع استقرار الين

ارتفع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي، اليوم الثلاثاء، إلى متوسط سعر 1.3997 دينار، مقابل 1.3985 دينار أمس الإثنين، وتشهد العملة الأميركية فترة تذبذب في متوسط سعرها منذ الأسبوع الماضي بعد أن ارتفعت لعدة أيام في بداية الأسبوع وتراجعت مع بداية الأسبوع الجاري.

في حين انخفضت العملة الأوروبية، ليسجل اليورو 1.5692 دينار، مقابل 1.5697 دينار، وكذلك الجنيه الإسترليني إلى 1.7482 دينار ، مقابل 1.7525 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالنسبة للعملة اليابانية استقر سعر صرف الين عند 1.29 دينار، بينما ارتفع اليوان الصيني إلى 0.2033 دينار، مقابل 0.203 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، زاد سعر الريال السعودي أمام الدينار إلى 0.3732 دينار اليوم الثلاثاء، مقابل 0.3729 دينار أمس، وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي عند 0.3811 دينار، مقابل 0.3808 دينار.