منظمة الصحة: 1048 قتيلًا و5558 جريحًا سقطوا خلال حرب العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 01:14 مساء
أفراد تابعون لقوات حكومة الوفاق الوطني في منطقة جنوب طرابلس، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، آخر إحصائية بعدد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الاشتباكات جنوب طرابلس.

وقالت البعثة: «مع دخول أزمة طرابلس شهرها الرابع، بلغ عدد القتلى 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين و5558 جريحًا، من بينهم 289 مدنيًا»، وفق بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكشفت البعثة إجراء فرقها الطبية، التي أرسلت إلى مناطق الصراع، أكثر من 1700 عملية جراحية خلال ثلاثة أشهر. يذكر أن الاشتباكات بين قوات حكومة الوفاق، وقوات القيادة العامة، في محيط طرابلس، اندلعت منذ الرابع من أبريل الماضي.

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