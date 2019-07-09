مسلحون يقتحمون محطة كهرباء الحرشة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 11:08 صباحا

اقتحمت مجموعة مسلحة محطة تحويل منطقة الحرشة (شمال مدينة الزاوية)، واعتدوا على المناوبين الذين اشتبكوا معهم بالأيدي، فيما حاولوا ترويعهم بإطلاق النار.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن الواقعة حدثت أمس، وقد احتج المهاجمون على انقطاع التيار الكهربائي، اعتقادًا منهم أن الأمر يعود إلى طرح أحمال، بينما السبب الحقيقي لانقطاع التيار حدوث فصل لأجهزة الوقاية، وفق بيان على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وناشدت الشركة الجهات الاعتبارية بالمنطقة حماية المحطة والعاملين بها، محذرة من تأثير تلك الأعمال على أداء الشبكة الكهربائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كائن بحري عرضة للانقراض يصبح نجمًا