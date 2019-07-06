الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 11:31 صباحا

توقعت نشرة الصيد البحري أن يظهر ضباب آخر الليل والصباح الباكر غدا الأحد في الساحل من رأس أجدير إلى سرت.

وأظهرت النشرة الصادرة اليوم السبت عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن البحر خفيف الموج بوجه عام ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
ـ ظهور بعض السحب العابرة.
ـ الريح براني إلى متغير الاتجاه سرعته ما بين 05 - 15 عقدة.
ـ ارتفاع الموج يتـــراوح (0.25 – 0.50) متر.
ـ البحر هادئ، درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24-26 درجة مئوية.
ـ الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الساحل لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب.
ـ الرياح شمالية غربية إلى شمالية بوجه عام، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات، وتتراوح سرعتها ما بين 05 – 15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.
ـ ارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.50 – 1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على أقصى الساحل الشرقي.
ـ البحر خفيف الموج بوجه عام ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 24- 26 درجة مئوية.
ـ  الرؤيـة جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخليج وبنغازي لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر.

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