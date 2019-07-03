الأرصاد: طقس معتدل شمالًا ومرتفع على الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الطقس على أغلب مناطق الساحل شمالًا، اليوم الأربعاء، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وأظهرت نشرة المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و43 درجة مئوية على كافة مناطق البلاد.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض المناطق الجبلية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة، تصحبها خلايا رعدية أحيانًا.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 33 36 درجة مئوية على الدواخل، وتصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 37 و39 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

الطقس مشمس، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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