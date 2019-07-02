خروج وحدتي توليد بمحطة كهرباء الزاوية يتسبب في إظلام الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 09:13 مساء
إحدى وحدات التوليد الغازية بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء لايوم الثلاثاء، إن خروج وحدتي توليد بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة تسبب في حدوث إظلام تام بالمنطقة الجنوبية وعزلها عن التغذية.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الوحدتين الغازيتين «الأولى والخامسة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة بإجمالي قدرة 270 ميجاوات» خرجتا عن الخدمة ما أدى «إلى عزل المنطقة الجنوبية بالكامل وفقدان التغذية على المنطقة وحدوث إظلام تام».

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة تشغيل الوحدتين وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة الجنوبية.

وأكد مصدر فني من الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» انقطاع التيار عن المنطقة مساء اليوم الثلاثاء، ودخولها في حالة إظلام تــام.

كان مصدر فني من الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية أكد لـ«بوابة الوسط» انقطاع التيار عن المنطقة مساء اليوم الثلاثاء، ودخولها في حالة إظلام تــام.

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