مذكرة تفاهم بين مصراتة والصليب الأحمر لتشغيل مشروع الصوبات الزجاجية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 09:47 مساء
توقيع مذكرة تفاهم بين مصراتة والصليب الأحمر لتشغيل مشروع الصوبات الزجاجية, 1 يوليو 2019 (بلدية مصراتة)

شهد ديوان بلدية مصراتة، صباح اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لصيانة وإعادة تشغيل مشروع الصوبات الزجاجية بمنطقة طمينة.

ووفق بيان لبلدية مصراتة اليوم، حضر التوقيع مصطفى كرواد عميد البلدية، وعضوا المجلس البلدي علي أبوستة، وأبوبكر الهريش، ووكيل ديوان البلدية ورئيس اللجنة المشرفة على صيانة وتشغيل الصوبات أسامة بادي، وعدد من أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريان جاسر والفريق المصاحب لها.

يذكر أن مشروع الصوبات بطمينة متوقف عن العمل منذ عام 2006، ويؤطر هذا التعاون لمرحلة أولى لإعادة تشغيل صوبتين من المشروع للعمل، بهدف تحقيق معدلات إنتاج تساهم في توفير الخضراوات بمختلف أنواعها بالسوق المحلية على مستوى المنطقة الوسطى، وتخفيض أسعارها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروع.

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