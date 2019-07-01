«بلدي سوق الجمعة» يطالب بإقالة مجلس إدارة شركة الكهرباء

محطة توليد كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور ميلاد الطاهر، بـ«إقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ومنح الفرصة للكفاءات القادرة على تقديم الحلول وتنفيذها».

كما ناشد المجلس في خطابه إلى الوزير، أمس الأحد، إلزام الشركة بعدم طرح الأحمال على كافة مناطق البلدية أكثر من 4 ساعات يوميًا، وعدم قبول أي أعذار منها.

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وتضمن الخطاب، الذي نشرت صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة منه اليوم الإثنين، المطالبة بالتحقيق مع مجلس إدارة «العامة للكهرباء» فيما أُنفق على القطاع خلال تكليفه؛ «لعدم وجود نتائج ملموسة للمليارات التي صرفت، مما يعد إهدارًا للمال العام»، بحسب الخطاب.

وفي الختام، أكد المجلس عدم رضاء أهالي سوق الجمعة عن معاملة الشركة لهم، منوهًا بأنهم يتعرضون للظلم جراء طرح أحمال الكهرباء عليهم لساعات طويلة مقارنة بمناطق أخرى.

