مجددًا.. شركة الكهرباء تحذر من «إظلام تام»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 03:02 مساء
محطة كهرباء، (الإنترنت: أرشيفية)

حذرت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، من حدوث إظلام تام، حال استمرار الاعتداءات على محطات الشركة، والعاملين بها.

واستنكرت الشركة، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استهداف المحطات لمنع تنفيذ برنامج طرح الأحمال، منوهة إلى تحريض صفحات بمواقع التواصل على تنفيذ تلك الهجمات، بهدف إجبار العاملين بها على عدم الطرح، ما يسبب «وضعًا كارثيًا للشبكة»، بحسب وصفها.

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وفي 16 يونيو الحالي، أطلقت الشركة تحذيرًا مماثلًا، وأكدت أن البلاد معرضة لـ«إظلام تام»، بسبب تضرر الشبكة جراء الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

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