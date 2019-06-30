السوق الرسمية: تراجع الدولار وصعود الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 03:18 مساء

انخفضت العملة الأمركية أمام العملة الليبية، اليوم الأحد حيث سجل متوسط سعر الدولار 1.3903 دينار ، مقابل 1.3916 دينار الخميس الماضي. 

في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.7652 دينار اليوم، مقابل 1.7645 دينار، كذلك زاد سعر صرف اليورو إلى 1.5811 دينار، مقابل 1.5804 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، وشهد اليوان الصيني ارتفاعا إلى 0.2025 دينار، مقابل 0.2023 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، تراجع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3707 دينار اليوم الأحد، مقابل 0.3711 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3785 دينار، مقابل 0.3789 دينار.

اقرأ أيضا: استقرار الدولار وصعود اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كندا وهولندا تختبران برنامجًا للسفر دون جوازات