السوق الرسمية: تراجع الدولار وصعود الإسترليني واليورو

انخفضت العملة الأمركية أمام العملة الليبية، اليوم الأحد حيث سجل متوسط سعر الدولار 1.3903 دينار ، مقابل 1.3916 دينار الخميس الماضي.

في حين ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.7652 دينار اليوم، مقابل 1.7645 دينار، كذلك زاد سعر صرف اليورو إلى 1.5811 دينار، مقابل 1.5804 دينار ، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.29 دينار، وشهد اليوان الصيني ارتفاعا إلى 0.2025 دينار، مقابل 0.2023 دينار، خلال الفترة نفسها.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، تراجع سعر الريال السعودي أمام الدينار ليسجل 0.3707 دينار اليوم الأحد، مقابل 0.3711 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3785 دينار، مقابل 0.3789 دينار.

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