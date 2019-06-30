استقرار الدولار وصعود اليورو والإسترليني بالسوق الموازية

استقر سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي، لكن اليورو والجنيه الإسترليني شهدا ارتفاعًا في تعاملات اليوم الأحد.

وحافظ سعر صرف العملة الأميركية على المستوى الذي سجلته أمس بواقع 4.43 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعدت العملة الأوروبية الموحدة بفارق قرش واحد، مسجلة 5.01 دينار، مقابل 5 دنانير أمس، فيما ارتفعت العملة البريطانية إلى 5.58 دينار، مقارنة 5.55 دينار أمس بفارق ثلاثة قروش.

واستقرت الليرة التركية عند مستوى 0.76 دينار، في حين زاد الدينار التونسي إلى 1.52 دينار ليبي، مقابل 1.50 دينار ليبي أمس بفارق قرشين اثنين.