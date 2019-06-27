باشاغا يزور غريان رفقة لجنة الطوارئ ويتفقد مستشفى المدينة المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 10:25 مساء
زيارة باشاغا ووفد حكومة الوفاق إلى غريان. (وزارة الداخلية)

زار المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مساء اليوم الخميس مدينة غريان رفقة وفد ضم رئيس وأعضاء من لجنة الطوارئ المشكلة من قبل المجلس الرئاسي ومسؤولين من وزارة الداخلية، بعد يوم من إعلان قوات حكومة الوفاق استعادة السيطرة على المدينة من القوات التابعة للجيش الوطني الليبي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا والوفد المرافق له قاموا بزيارة لمستشفى غريان المركزي اطلعوا خلالها على الوضع الأمني داخل المستشفى «عقب تقهقر ميليشيات حفتر أمس الأربعاء من المدينة باتجاه مدينة ترهونة».

وأضافت الوزارة أن الزيارة تخللها اجتماع موسع عقده باشاغا «داخل المستشفى مع رئيس لجنة الأزمة وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل، ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مستشفى غريان المركزي، وعدد من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى، ورئيس الشركة القابضة، ورئيس جهاز وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية ومدينة غريان».

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين في الاجتماع أطلعوا المفوض بوزارة الداخلية «كل حسب تخصصه حول سير الحياة داخل المدينة، ومحاولة تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير العمل داخلها، كما رجعت إلى أحضان الوطن».

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