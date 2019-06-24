وزارة التعليم تطلق يوما ترفيهيا لأطفال المناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 10:12 مساء
وزارة التعليم تطلق يوما ترفيهيا في سرت لأطفال المناطق المتضررة, 24 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

نظم اليوم مكتب الدعم والإرشاد النفسي بمراقبة تعليم سرت، بالتعاون مع منظمة أهالي سرت القديمة ومكتبي دعم وتمكين المرأة والنشاط المدرسي وقسم التواصل والإعلام بالمراقبة، يوما ترفيهيا لأطفال المناطق المتضررة تحت شعار «طفولة آمنة».

ووفق بيان للوزارة اليوم، انطلقت أمسية ثقافية رياضية موسيقية اجتماعية كانت صديقة لكل طفل نازح، لتأخذهم الأجواء من ضيق النزوح إلى التغني بالوطن ولم الشمل على كل طفل وأسرة نازحة، «لتكون مراقبة تعليم سرت حجر الزاوية لكل مساحة صديقة للنازحين تحتضنهم في مقاعد الدراسة وتخفف عنهم قدر الامكان معاناتهم».

بدأت الأمسية بالأغاني الوطنية، وشاركت بها فرقة النشاط المدرسي بقيادة منتصر درياق، كما ضمت مسابقات رسوم بين الأطفال والالعاب التقليدية وغيرها، ووزعت جوائز فورية للفائزين من الأطفال.

وحظيت الأمسية بحضور واسع من أطفال الأسر النازحة من طرابلس وأطفال سرت، والذين ارتسمت على وجوههم أجواء السعادة والفرح، فيما شارك فوج كشافة سرت بالعديد من الفقرات الفنية..

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