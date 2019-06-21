سطو على 5 عاملين بـ«أكاكوس» للعمليات النفطية وسرقة سيارة الشركة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خمسة عاملين تابعين لشركة أكاكوس للعمليات النفطية تعرضوا أثناء نقلهم في سيارة مخصصة لنقل موظفي حقل الشرارة من وإلى مدينة أوباري، للسرقة أمس الخميس، في الساعة الثانية والربع ظهرا.

وأوضح المؤسسة في بيان اليوم، أنه تم تجريد كافّة الركاب من جميع أمتعتهم تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم جسديّا، وتركوا على جانب الطريق إلى حين مرور سيارة أخرى بالمنطقة، والتي قامت على الفور بإبلاغ أفراد الأمن الصناعي، الذين انتقّلوا إلى عين المكان لتقصّي الأمر.

ووفق البيان تقوم قوات الأمن حاليا بالتحقيق في الحادثة والتواصل مع السلطات المحلية في هذا الخصوص.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط «هذه الهجمات الانتهازية ضد موظّفي قطاع النفط، كما تعرب عن قلقها البالغ إزاء الانتهاك الصارخ للقانون وتدهور الأوضاع الأمنية في منشآت قطاع النفط والمناطق المجاورة لها».