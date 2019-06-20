شركة البريقة لتسويق النفط تؤكد توافر كافة أنواع المحروقات بكامل مستودعاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 09:59 مساء
شركة لابريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط «توفر كافة المحروقات بكامل مستودعاتها»، مشيرة إلى أن الناقلة «أنوار ليبيا» أكملت مساء اليوم الخميس، عمليات التفريغ المباشر لشحنتها على محطات توزيع الوقود التابعة لشركات التوزيع (الراحلة - الشرارة الذهبية - الطرق السريعة - ليبيا نفط) من على رصيف ميناء طرابلس البحري.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن الإمدادات من خلال مستودع طرابلس النفطي تسير بشكل طبيعي والمخزون الاستراتيجي بمستويات جيدة، وأن كافة العمليات التشغيلية تسير بشكل اعتيادي».

ونوهت إلى «أن الناقلة (أنوار أفريقيا) تتواجد حاليًا بمنطقة المخطاف بميناء طرابلس وعلي متنها حمولة تقدر بحوالي 32 مليون لتر من وقود بنزين السيارات في انتظار مغادرة (أنوار ليبيا) للرصيف لتتراكى مكانها الأمر الذي يعزز بشكل أكثر إمدادات الوقود»، مؤكدة «أن دخول النواقل البحرية يسير وفق الجداول الزمنية المعدة مسبقًا».

وطمأنت شركة البريقة المواطنين «بأن الوقود متوافر بمستودعات الشركة»، وقالت إنه «لا داعي للازدحام غير المبرر على المحطات، والذي مرده الشائعات التي يصدرها بعض ضعاف النفوس لاستغلال المواطن البسيط وإرباك المشهد العام، الأمر الذي تثبته الكشوفات المعلن عنها بصورة يومية من على صفحة شركة البريقة لتسويق النفط، والتي تعكس كافة الكميات الموزعة على المحطات والمناطق».

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