الحكومة الموقتة ترسل مساعدات إلى غات.. و«كشاف طبرق» يجمع تبرعات للمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 11:24 صباحا
الأسر النازحة من غات جراء السيولة التي اجتاحت المدينة، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أرسلت الحكومة الموقتة، اليوم الخميس، قافلة إغاثة إلى النازحين من السيول في غات، حيث زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة، الدكتورة فتحية حامد، المدينة لمتابعة تسليم المساعدات، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

والتقت الوزيرة، اليوم الخميس، ناشطات من مؤسسات المجتمع المدني في غات، وأكدت لهن حرصها على دعم المرأة في محنتها، وتوصيل المساعدات إلى كافة المحتاجين في المدينة.

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وفي سياق متصل، أطلقت مفوضية كشاف ومرشدات طبرق، حملة لجمع التبرعات لصالح أهالي غات، بحسب الوكالة.

وأوضح القائد الكشفي حسن الدمنهوري، أن الحملة شملت الطرق والمحال التجارية والمساجد في طبرق، مشيرًا إلى إقبال أهل المدينة على التبرع.

يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في الرابع من يونيو الحالي، ما أسفر عن نزوح أكثر من 2500 شخص في مراكز إيواء، وقد تلقت المدينة مساعدات من البلديات المجاورة، إضافة إلى قوافل إغاقة من حكومتي الوفاق والموقتة.

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